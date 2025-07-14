Сергей Деревянченко (16-6, 11 KO) в интервью sport-express.ua высказался о решении Василия Ломаченко (18-3, 12 KO) повесить перчатки на гвоздь:

У него была очень хорошая любительская карьера, ведь он выиграл все, что можно, дважды став олимпийским чемпионом. В профи у Ломаченко также была хорошая карьера. Он завоевал звание чемпиона мира в трех весовых категориях. Однако Ломаченко хотел стать абсолютным чемпионом, чего сделать не смог, хотя и дважды сражался за это звание. Наверное, для него это очень болезненно.

Возможно, Ломаченко не стал суперзвездой. Тем не менее стоит понимать, что это зависит не только от боксера, но и от промоушена. Мне кажется, что Top Rank и Боб Арум не вывели его на тот уровень, на котором он мог и должен был боксировать.