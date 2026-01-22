Олег Гончар

Тренер Дон Чарльз в интервью Sky Sports Boxing поделился мыслями о решении Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 КО) провести бой с британцем Дереком Чисорой (36-13, 23 КО) перед возможной встречей с обладателем титулов WBC, WBA и IBF Александром Усиком (24-0, 15 КО).

Чарльз заявил, что многие рассматривают бой с Чисорой как разминку для Уайлдера перед Усиком, однако он считает это большой ошибкой.

По его словам, он на месте Уайлдера не выбирал бы Дерека независимо от этапа карьеры — ни как бой для возвращения, ни как разминку. По его мнению, это проявление неуважения.

«Я думаю, что Уайлдер, особенно после его последних нескольких боев, точно не должен выбирать Дерека Чисору. Но если это реально, то пусть будет так». Дон Чарльз

Ранее сообщалось, что бой Уайлдер — Чисора запланирован на апрель в Лондоне. После него возможна встреча Уайлдера с Усиком в конце июля — начале августа.