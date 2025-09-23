Двукратный олимпийский чемпион узбек Баходир Жалолов (15-0, 14 КО) вернется на ринг 6 октября.

Он проведет бой на ивенте IBA Pro 10 в Санкт-Петербурге 6 октября, его соперником будет россиянин Виталий Кудухов (7-3, 3 КО).

«Я очень рад вернуться на ринг на IBA Pro 10. Если Бог даст, я подарю болельщикам хороший бой и продемонстрирую свои лучшие качества.

Моя цель, конечно, стать чемпионом мира в супертяжелом весе. Я верю, что благодаря своему опыту заслуживаю драться с сильнейшими бойцами.

В Санкт-Петербурге много узбеков, которые также с нетерпением ждут моего боя. Я сделаю все возможное, чтобы показать вам отличное выступление».