Олег Шумейко

Владелец титула IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуай (22-2, 21 KO) в интервью DAZN ответил, есть ли у Александра Усика (23-0, 14 KO) уязвимость к ударам по корпусу:

Я думаю, она может быть. Он падал несколько раз от ударов по корпусу. В этот раз я должен бросать в него тяжелые плюхи и приземлять их повсюду. Даниэль Дюбуа

Усик назвал секрет, который отличает его от большинства боксеров.