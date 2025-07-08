Дюбуа назвал главную уязвимость Усика
Даниэль считает, что у украинца проблемы с выдержкой ударов по корпусу
44 минуты назад
Фото: K2 Promotions
Владелец титула IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуай (22-2, 21 KO) в интервью DAZN ответил, есть ли у Александра Усика (23-0, 14 KO) уязвимость к ударам по корпусу:
Я думаю, она может быть. Он падал несколько раз от ударов по корпусу. В этот раз я должен бросать в него тяжелые плюхи и приземлять их повсюду.
Усик назвал секрет, который отличает его от большинства боксеров.