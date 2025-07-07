Усик раскрыл секрет, который отличает его от других топовых боксеров
Украинец считает, что правильный подход к подготовке невероятно важен
23 минуты назад
Обладатель титулов WBO/WBA/WBC Александр Усик (23-0, 14 KO) рассказал секрет долгой карьеры. Слова украинца приводит vringe.com:
Многие спортсмены высокого уровня не делают то, что делаю я. Профессиональный бокс — это высочайший уровень, но многие люди не занимаются умной работой. Они просто проводят спарринги, работают на мешке и идут домой. Они не едят здоровую пищу, не растягиваются, не восстанавливаются, а просто тренируются, тренируются, тренируются, берут деньги и всё. Это плохо. Это не продлевает твою карьеру в спорте. Еще может быть 2-3 года, а потом достаточно. После завершения своей карьеры я хочу жить и жить счастливо.
Украинец ответил, сколько еще поединков проведет в боксе.
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