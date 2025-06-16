Дюбуа о победе над Усиком: «Момент, когда мечта станет реальностью»
Даниэль – о важности завоевания всех титулов в супертяжелом весе
около 1 часа назад
Фото: Instagra
Владелец титула IBF Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) в интервью Queensberry Promotions высказался о возможности стать абсолютным чемпионом в случае победы над Александром Усиком (23-0, 14 KO):
Я мечтал стать абсолютным чемпионом. Это будет момент, когда мечта станет реальностью. Когда я выиграю бой за абсолютного чемпиона, у меня будет четыре пояса, и история будет исправлена. Это будет невероятно.
Отметим, что второй поединок тяжеловесов состоится 19 июля на Уэмбли. Первый бой завершился победой Усика нокаутом в девятом раунде.