Усик после реванша с Дюбуа хочет напиться
Чемпион уже разработал план
32 минуты назад
Фото: tiktok
Владелец титулов WBO/WBA/WBC Александр Усик (23-0, 14 KO) поделился забавными планами после реванша с Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO):
Возможно, я пойду в паб. Пить гиннесс! После боя с Дюбуа, гиннесс? Конечно же. Большие кружки, маленькие оставьте себе. Большую двухлитровую кружку, чтобы аж двумя руками брать (показывает). Выпить залпом и попросить еще.
Дюбуа считает Усика лучшим боксером из всех своих соперников.