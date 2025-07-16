Дюбуа о реванше с Усиком: «На ринге будет хаос»
Даниэль в ожидании дуэли с украинцем
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Чемпион IBF Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) высказался о реванше с Александром Усиком (23-0, 14 KO). Слова британца приводит fightnews.info:
На своем опыте я извлек много уроков, но я готов. Я возродился. В ринге будет хаос. Это все, что я хочу сказать. А затем я победю.
Заметил ли я, что у Усика появилось больше седых волос? Да. Этот парень меня не сможет остановить. Я на подъеме. Прямо сейчас я в ударе. Мне нужно удержать этого зверя до субботы, а потом отпустить его.
Мне нужно кое-что доказать. Мне нужно сделать заявление. У меня есть навыки. Мне просто нужно их показать. И для этого трудно найти лучшего соперника, чем Усик.
Усик и Дюбуа провели горячую дуэль взглядов перед реваншем.