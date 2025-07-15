Олег Шумейко

В Лондоне состоялась первая дуэль взглядов Александра Усика (23-0, 14 KO) и Даниеля Дюбуа (22-2, 21 KO) перед боем за все титулы в супертяжелом весе.

Британец взял на себя инициативу, постоянно выкрикивая в лицо оппоненту: «И новый…». Украинец был немногословен, показывая тройку (трижды абсолютный чемпион):

Усик рассказал, какие сообщения получает от военных.