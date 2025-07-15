Дюбуа кричал на Усика на первой дуэли взглядов перед поединком за звание абсолютного чемпиона мира
Украинец не дал волю эмоциям
около 1 часа назад
Фото: K2 Promotions
В Лондоне состоялась первая дуэль взглядов Александра Усика (23-0, 14 KO) и Даниеля Дюбуа (22-2, 21 KO) перед боем за все титулы в супертяжелом весе.
Британец взял на себя инициативу, постоянно выкрикивая в лицо оппоненту: «И новый…». Украинец был немногословен, показывая тройку (трижды абсолютный чемпион):
Усик рассказал, какие сообщения получает от военных.