Владимир Кириченко

Обладатель титула IBF в супертяжелом весе британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) для DAZN Boxing поделился ожиданиями от реванша с чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО).

Согласен ли ты, что Дюбуа сегодня – совсем другой боец, чем 3–4 года назад?

«Безусловно».

Что именно изменилось?

«Взросление. Мы все должны когда-то повзрослеть, не так ли? Это путь от мальчика до мужчины. От утробы до могилы, как говорят».

Что на этот раз будет иначе?

«Я выиграю».

Нокаутом?

«Как получится, так получится. Любым образом».

Если ты победишь Усика, счет будет 1:1. Захочешь трилогию или сражаться с Паркером?

«Что угодно. Если в контракте будет реванш – хорошо. Не знаю, что решат, но я сделаю свое дело – как боец, как солдат. Выйду и добьюсь победы».

Напомним, что реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Усик – Дюбуа II: когда и где смотреть реванш и время боя