Денис Седашов

Британский боксер Дэниел Дюбуа (22-2, 21 KO) активно готовится к реваншу с Александром Усиком (23-0, 14 KO), тренируясь в ночное время, чтобы лучше адаптироваться к условиям будущего боя.

В интервью для DAZN, которое цитирует All Out Fighting, Дюбуа объяснил свой подход:

Вот так и нужно сражаться, правда ведь? Ночью — это круче. Дневные тренировки — это другое, жара слишком изматывает. Но мне нравится, что это сложно. Это хорошая работа. Даниэль Дюбуа

Дюбуа также рассказал, что вместе с командой внёс определённые изменения в подготовку и рассчитывает увидеть результат в день боя.

Мы добавили несколько вещей. Вы увидите, как это сработает. Сейчас у меня тяжелые и изнурительные тренировки. Я просто стараюсь держать все под контролем. Даниэль Дюбуа

Реванш состоится 19 июля.

О чём говорили Усик и Дюбуа перед реваншем.