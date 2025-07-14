Чемпион IBF Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) в интервью Sky Sports поделился ожиданиями от реванша с Александром Усиком (23-0, 14 KO):

Посмотрим, что будет после боя. Потому что счет станет 1:1. На этот раз я дам ему настоящий бой. Это всё, что я могу сказать. У нас будет план на этот вечер. Мы его обсудили и готовы выполнить. Думаю, что мы всё учли.

Я готовлюсь к Усику, мы собираемся показать перформанс. Я знаю себя, я знаю, что не был на 100 процентов готов к тому (первому) бою. Я даже не оглядываюсь назад, я нацелен на совершенно другой поединок, свежий проект. Я стараюсь не думать о прошлом, потому что мы движемся вперёд в жизни. Я человек будущего.

Эти два боя против Фьюри, это точно были моменты Усика. (Но) он изношен, он уже давно в этом деле.