Дюбуа: «Усик – лучший боксер, с которым мне приходилось сражаться»
Даниэль не сомневается, что у него есть всё необходимое для победы над украинцем
около 1 часа назад
Фото: K2 Promotions
Чемпион IBF Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) поделился мыслями о реванше с Александром Усиком (23-0, 14 KO). Слова британца приводит vringe.com:
Я думаю, Усик — лучший боксер (с которым мне приходилось биться). Его рекорд говорит сам за себя и свидетельствует о том, что он — топ среди топов. Ничего не могу у него отнять. Однако на этом уровне все хороши. Мне просто нужно показать все, на что я способен, и тогда я пройду сквозь него. Я сделаю то, что должен сделать.
Напомним, что Усик попросил подписать Ярослава Амосова в UFC.