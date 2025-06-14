Фьюрі: «Усик нанес мне свои лучшие удары и не смог сбить с ног. О какой силе идет речь?»
Тайсон оценил мощь украинца
около 1 часа назад
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Экс-чемпион мира Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) вспомнил свои бои с Александром Усиком (23-0, 14 KO). Слова британца приводит SecondOut Boxing:
Я знаю, что Усик не обладает силой. Он нанес мне свои лучшие удары в первом бою, а я улыбался. Он так и не смог сбить меня с ног. Так о какой же силе идет речь?
Отметим, что Фьюри и Усик провели два боя. Сначала украинец победил раздельным решением судей, а в реванше Александр завоевал победу единогласным решением судей.
Напомним, что Усик попросил подписать Ярослава Амосова в UFC.