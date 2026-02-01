Олег Гончар

В рамках боксерского вечера на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке американец Джаррелл Миллер одержал непростую победу над представителем Нигерии Кингсли Ибе в поединке супертяжелого веса. Бой длился все отведенные раунды и завершился раздельным решением судей.

Начало поединка осталось за Ибе. Левша уверенно работал джебом, двигался на ногах и даже навязывал темп фавориту. Во втором раунде нигериец сумел серьезно потрясти Миллера, который на старте выглядел тяжело и не мог навязать привычный силовой бокс.

Перелом в бою наступил в середине дистанции. Миллер постепенно перевел поединок в ближний бой, начал системно работать по корпусу и физически изматывать соперника. Оба боксера заметно устали, а сам бой потерял в динамике, оставаясь конкурентным до финального гонга.

Один из судей отдал преимущество Ибе — 96:94, тогда как двое других зафиксировали счет 97:93 в пользу Миллера. Таким образом, американец одержал победу раздельным решением.

Отметим, что во время боя Миллер потерял парик: