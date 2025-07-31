Денис Седашов

Чемпион мира по версии WBA Джервонта Дэвис (30-0-1, 28 КО) назвал единственного соперника, чья ударная мощь действительно поразила его во время профессиональных боев.

Накануне скандального поединка с Ламонтом Роучем (25-1-2, 10 КО) американец отметил силу удара Роландо Ромеро (17-2, 13 КО), с которым встретился в мае 2022 года.

Не буду врать — Ролли бьет сильно. Люди его недооценивают. Да, у него нет подбородка, поэтому он ловит удары, но когда он бьет — кажется, будто у него в руках кирпичи. Это единственный, кого я действительно почувствовал. Джервонта Дэвис

Напомним, что Дэвис нанес Ромеро первое поражение в карьере, нокаутировав его в шестом раунде.

Роландо Ромеро хочет стать следующим соперником Пакьяо.