Белью ответил, станет ли Дюбуа снова чемпионом после поражения от Усика
Тони верит в способности Дэниэля
около 6 часов назад
Экс-чемпион мира Тони Белью оценил возможность Даниэля Дюбуа (22-3, 21 KO) вновь завоевать титул после поражения в реванше от Александра Усика (24-0, 15 KO). Слова британца приводит vringe.com:
Может ли Дюбуа выиграть титул чемпиона, если не будет Усика?
Конечно, 100%. Он всегда будет иметь силу. Как я сказал ранее, он бык на ровной трассе. Когда он ведет, и у него успешный бой, он никогда не будет искать выхода из поединка. Я не списываю карьеру Даниэля Дюбуа, потому что он молодой боец и может учиться. Я извиняюсь, что говорю это, ребята, но нельзя изменить черты характера, которые у него есть. Как-то это обойти не получится. Он не станет завтра утром мастерски ловким боксером. Тебе дано определенный набор составляющих в твоей карьере, которые ты используешь, и с чем ты имеешь дело, и тебе нужно использовать их как можно лучше. Я действительно сочувствую Даниэлю.