Денис Седашов

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Тони Беллью резко высказался относительно идеи потенциального боя между Джейком Полом (12-1, 7 KO) и Энтони Джошуа (28-4, 25 KO). По мнению британца, такая схватка — полный абсурд, который может представлять реальную угрозу для здоровья.

В интервью iFL TV Беллью отметил, что финансовые интересы часто затмевают здравый смысл в боксе.

Деньги управляют всем, а всякая ерунда отходит на второй план. Мы все это уже видели. Но это — другой уровень. Это не бой с каким-то дедом, это полный беспредел. Опасный беспредел. Тони Беллью

Ранее в сети появились слухи о возможной организации поединка между популярным блогером Джейком Полом и экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.