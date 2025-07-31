Белью – о возможном бое Джейка Пола с Джошуа: «Деньги правят всем»
Экс-чемпион считает, что этот поединок – безответственная авантюра
около 2 часов назад
Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Тони Беллью резко высказался относительно идеи потенциального боя между Джейком Полом (12-1, 7 KO) и Энтони Джошуа (28-4, 25 KO). По мнению британца, такая схватка — полный абсурд, который может представлять реальную угрозу для здоровья.
В интервью iFL TV Беллью отметил, что финансовые интересы часто затмевают здравый смысл в боксе.
Деньги управляют всем, а всякая ерунда отходит на второй план. Мы все это уже видели. Но это — другой уровень. Это не бой с каким-то дедом, это полный беспредел. Опасный беспредел.
Ранее в сети появились слухи о возможной организации поединка между популярным блогером Джейком Полом и экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.
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