Джейк Пол оказался тяжелее Чавеса-младшего перед поединком
Бой состоится в Анахайме в ночь с 28 на 29 июня
около 2 часов назад
Фото: MVP
В Анахайме, штат Калифорния, США, состоялась официальная церемония взвешивания накануне поединка Джейка Пола и Хулио Сезара Чавеса-младшего.
Американец оказался немного тяжелее соперника – бойцовый блогер показал на весах 90,5 кг, в то время как мексиканец выдал 90 кг. Отметим, что поединок состоится в ночь с 28 на 29 июня.
Известны гонорары Джейка Пола и Чавеса-младшего.