Стали известны гонорары Джейка Пола и Чавеса-младшего за очный поединок
Таким цифрам можно удивиться
около 3 часов назад
Джейк Пол и Чавес-младший / Фото - LA Times
Американский инсайдер Дэн Рафаэль назвал гонорары популярного ютубера и боксера Джейка Пола (11-1, 7 КО) и бывшего чемпиона в средней весовой категории Хулио Сезара Чавеса-младшего (54-6-1, 34 КО) за очный поединок.
По данным Атлетической комиссии Калифорнии, Чавес-младший получит 750 тысяч долларов.
Гонорар Пола составит 300 тысяч, однако в итоге он получит больше, так как является промоутером вечера бокса.
В андеркарде пройдет бой Хильберто Рамиреса и Юньера Дортикоса. Боксеры получат 1,5 млн и 300 тысяч долларов соответственно.
Напомним, поединок между Полом и Чавесом-младшим пройдет 28 июня на ивенте в Анахайме, США.