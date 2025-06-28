Владимир Кириченко

Американский инсайдер Дэн Рафаэль назвал гонорары популярного ютубера и боксера Джейка Пола (11-1, 7 КО) и бывшего чемпиона в средней весовой категории Хулио Сезара Чавеса-младшего (54-6-1, 34 КО) за очный поединок.

По данным Атлетической комиссии Калифорнии, Чавес-младший получит 750 тысяч долларов.

Гонорар Пола составит 300 тысяч, однако в итоге он получит больше, так как является промоутером вечера бокса.

Per CSAC, contract purses for Sat PPV: Jake Paul $300k, Chavez 750k; Zurdo 1.5M, Dorticos 300k; Raul Curiel 125k, Victor Rodriguez 65k; Avious Griffin 30k, Julian Rodriguez 30k; Floyd Schofield 125k, Tevin Farmer 125k; Holly Holm 100k, Yolanda Vega 22k #PaulChavez #boxing (more) — Dan Rafael (@DanRafael1) June 27, 2025

В андеркарде пройдет бой Хильберто Рамиреса и Юньера Дортикоса. Боксеры получат 1,5 млн и 300 тысяч долларов соответственно.

Напомним, поединок между Полом и Чавесом-младшим пройдет 28 июня на ивенте в Анахайме, США.