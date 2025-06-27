Денис Седашов

Известный американский блогер и профессиональный боксер Джейк Пол серьезно подошел к подготовке к поединку против Хулио Сесара Чавеса-младшего – и не только в зале. Его питанием занимается личный шеф-повар Эрик Триллеги, который ранее работал с такими звездами, как Конор Макгрегор и Райан Гарсия. Слова приводит The Sun.

На протяжении 12 недель тренировочного лагеря Триллеги отвечает за то, чтобы Пол получал все необходимые элементы для максимальной продуктивности. Рацион спортсмена включает много курицы, сложные углеводы, для поддержания запасов гликогена, а также полезные жиры и достаточное количество белка. Время от времени Пол позволяет себе и кусок чизкейка.

Нам важно, чтобы у него было достаточно углеводов для энергии, жиров – для длительной нагрузки, и белка, чтобы поддерживать мышечную массу. Во время водной загрузки мышцы удерживают воду, а жир – нет, поэтому мы работаем над тем, чтобы Джейк был максимально сухим и мускулистым.

Такой подход должен помочь Полу не только оставаться в форме, но и быть максимально готовым к изнурительному поединку.

«Я не проиграю!» Чавес ответил Полу, который хочет уничтожить его карьеру.