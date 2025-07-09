Джейк Пол подтвердил договоренность о бое с Энтони Джошуа.
Стороны уже достигли предварительного согласия
около 1 часа назад
Американский блогер и боксер Джейк Пол (12-1, 7 КО) заявил, что его бой против бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) действительно состоится.
По словам Пола, бой запланирован на следующий год, после того как оба проведут еще по два боя.
Он сам мне позвонил. Сказал, что согласен на бой. Мы оба договорились провести еще по два поединка, а затем выйти один против другого.
Джошуа сказал: «Я тебя убью. Тебе придется бороться за свою жизнь». А я ответил: «Окей. Погнали, здоровяк».
Напомним, Джейк Пол 29 июня победил Хулио Сезара Чавеса-младшего в главном бою вечера в Анахайме.
Стало известно, когда Джейк Пол и Джошуа могут провести бой.
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