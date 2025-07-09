Денис Седашов

Американский блогер и боксер Джейк Пол (12-1, 7 КО) заявил, что его бой против бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) действительно состоится.

По словам Пола, бой запланирован на следующий год, после того как оба проведут еще по два боя.

Он сам мне позвонил. Сказал, что согласен на бой. Мы оба договорились провести еще по два поединка, а затем выйти один против другого. Джошуа сказал: «Я тебя убью. Тебе придется бороться за свою жизнь». А я ответил: «Окей. Погнали, здоровяк». Джейк Пол

🚨 BREAKING NEWS @JakePaul has confirmed to us that a fight with @AnthonyJoshua WILL happen ‼️



Watch our full EXCLUSIVE interview with Jake discussing the AJ fight HERE https://t.co/D8OKkqmrgX



Who do you believe wins that fight?#JakePaul | #AnthonyJoshua | #BoxingNews… pic.twitter.com/x3QQr5JJsc — IFL TV (@IFLTV) July 9, 2025

Напомним, Джейк Пол 29 июня победил Хулио Сезара Чавеса-младшего в главном бою вечера в Анахайме.

Стало известно, когда Джейк Пол и Джошуа могут провести бой.