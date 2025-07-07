Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом дивизионе британца Энтони Джошуа (28-4, 25 KO), в интервью talkSPORT поделился информацией о дальнейших карьерных шагах своего клиента.

«Эй Джей вернется на ринг примерно в ноябре-декабре. Он спокоен. Мы не решаем, кто будет его соперником, это решит он вместе со своей командой тренеров. Но мы все вместе скажем: «Вот четыре-пять ребят, что мы думаем? Кто нам нравится?

Конечно, нужно учитывать возможность боя с Тайсоном Фьюри, но мы не будем ждать вечно, поэтому нужно вернуться с хорошей победой, и это будет план на конец года.

Мы обменялись несколькими сообщениями о его следующем бое. Он изучает игру, смотрит все бои в супертяжелом весе. Так что мы просто спрашиваем: «Что ты думаешь об этом парне?». Его общая реакция: «Да, без проблем».

Я никогда не слышал, чтобы он от кого-то отказывался. Возможно, именно в этом мы несколько раз допустили ошибку. Но такова его натура. Он дрался со всеми в своей карьере и будет продолжать это делать».