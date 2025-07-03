«У человека могут отобрать паспорт...». Ломаченко – о митрополите УПЦ МП Онуфрии
Звездный боксер продолжает гнуть свою линию
около 2 часов назад
Василий Ломаченко / Фото - Sky Sports
Бывший чемпион мира в трех дивизионах украинец Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) отреагировал на прекращение украинского гражданства митрополита УПЦ МП Онуфрия.
«У человека могут отобрать паспорт, отобрать все земное, но любовь и веру – никак.
Уважаемый Блаженнейший Митрополит Онуфрий – человек, которого Господь поставил на свое место для равновесия борьбы с врагами.
Так всякое доброе дерево приносит добрые плоды, а плохое дерево приносит плохие плоды. Не может дерево доброе приносить плохие плоды, ни дерево плохое приносить плоды добрые. Мф.7:17. Мир всем».
Ранее Ломаченко выразил соболезнования после ракетного удара по его школе в Белгороде-Днестровском.
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