Денис Седашов

Популярный комментатор UFC Джо Роган на YouTube-канале FREESTYLEBENDER прокомментировал невероятные гонорары украинца Александра Усика (23-0, 14 КО) и британца Дэниела Дюбуа (22-2, 21 КО) за предстоящий реванш, который состоится 20 июля в Лондоне. По данным, боксеры распределят между собой $200 млн.

Бро, 132 миллиона и 71 миллион! Просто посмотри на эти цифры. 132 и 71. Вау. Это настоящее безумие! Джо Роган

Напомним, реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля на легендарном стадионе Уэмбли.

Усик ответил, заслуживает ли Дюбуа реванш с ним.