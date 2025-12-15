Олег Гончар

Организаторы поединка с Джейком Полом показали украинскую команду экс-чемпиона мира Энтони Джошуа.

Британец привлек несколько специалистов из окружения Александра Усика, в частности тренера по физподготовке и главного тренера Егора Голуба, который ранее работал с Денисом Беринчиком.

Джошуа тренируется без прямого спарринга с Усиком, но использует методологию его команды: научный подход, восстановление и тактику.

Бой Джошуа — Пол состоится 19 декабря в Майами. Это официальный поединок на 8 раундов.