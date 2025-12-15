Джошуа показал свою Украинскую команду
Энтони тренируется с тренером Дениса Беринчика
30 минут назад
Организаторы поединка с Джейком Полом показали украинскую команду экс-чемпиона мира Энтони Джошуа.
Британец привлек несколько специалистов из окружения Александра Усика, в частности тренера по физподготовке и главного тренера Егора Голуба, который ранее работал с Денисом Беринчиком.
Джошуа тренируется без прямого спарринга с Усиком, но использует методологию его команды: научный подход, восстановление и тактику.
Бой Джошуа — Пол состоится 19 декабря в Майами. Это официальный поединок на 8 раундов.