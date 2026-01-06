Олег Гончар

Адедамола Джошуа, дядя бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 КО), заявил, что его племянник решил завершить карьеру в боксе после трагической аварии, передает The PUNCH.

«Главное — он завершил карьеру. Это нас радует, потому что каждый его бой мы переживали слишком эмоционально. Когда его отправляют в нокдаун — сердце выпрыгивает из груди. Теперь, когда он сказал, что уходит на пике признания, мы счастливы».

На вопрос, сообщил ли Энтони семье о решении, Адедамола ответил: «Да».

Также Джошуа взял на себя пожизненную финансовую поддержку семей погибших друзей и тренеров — Сины Гами и Роберта Латца.

Напомним, авария произошла близ Лагоса в Нигерии: Lexus превысил скорость и врезался в грузовик. Боксера спасло то, что он пересел на заднее сиденье с другой стороны.