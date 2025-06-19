Британский тренер Шейн Макгиган поделился ожиданиями от поединка Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) и Сауля Альвареса (63-2-2, 39 КО). Слова наставника приводит vringe.com:

На самом деле, я считаю, что Кроуфорд имеет неплохие шансы. У него огромный опыт за плечами. Он боксировал еще в 61,2 кг. Канело боксировал в 66,7 кг, так что между ними точно разница в два дивизиона. Мне кажется, Кроуфорд выше его, и он сейчас выглядит очень тяжелым. Я видел некоторые фотографии Кроуфорда, и он выглядит довольно полным, упитанным. Думаю, ему нужно найти правильный вес, потому что я не думаю, что избыточный вес поможет. Ему следует провести этот бой на классе. У него точно огромный багаж мастерства, он может держать удар, он очень точен. Есть хороший шанс. Если посмотрите на Канело, он отдает раунды. Канело отдавал раунды Ковалеву, даже Амиру Хану, который был по природе быстрее его. Нужно бороться за каждый раунд. Я думаю, если Кроуфорд будет бороться за каждый раунд и наберет достаточно выигрышных отрезков в начале поединка, то у него есть хороший шанс. Не уверен, что он сможет выиграть бой, но точно имеет шанс.