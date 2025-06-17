Стало известно, когда состоится первая пресс-конференция Кроуфорда и Канело
Она пройдет в месте проведения мегафайта
около 2 часов назад
Кроуфорд и Альварес / Фото - WBN
Стало відомо, коли відбудеться перша пресконференція між володарем титулу WBA у першій середній вазі американцем Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) та абсолютним чемпіоном у другій середній вазі мексиканцем Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO).
Пресконференція пройде у п’ятницю, 20 червня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).
Поєдинок, на кону якого стоятимуть усі титули у другій середній вазі, відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі. Трансляція буде доступна на Netflix.