Владимир Кириченко

Стало відомо, коли відбудеться перша пресконференція між володарем титулу WBA у першій середній вазі американцем Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) та абсолютним чемпіоном у другій середній вазі мексиканцем Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO).

Пресконференція пройде у п’ятницю, 20 червня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Canelo Alvarez and Terence Crawford come face-to-face at their first press conference this Friday in Riyadh, Saudi Arabia 🚨



Watch live across The Ring socials 📺#CaneloCrawford live on Netflix l Sept 13th in Las Vegas 🥊 pic.twitter.com/5BoWxLVAxV — Ring Magazine (@ringmagazine) June 16, 2025

Поєдинок, на кону якого стоятимуть усі титули у другій середній вазі, відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі. Трансляція буде доступна на Netflix.