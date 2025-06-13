Бывший чемпион мира Крис Алджиери поделился мыслями о выступлениях Василия Ломаченко на фоне завершения карьеры. Слова американца приводит vringe.com:

Он дрался в таких весовых категориях, в которых не должен был. Но он дрался с топовыми бойцами и побеждал их. Это делало бои более зрелищными, потому что вместо того, чтобы просто полностью доминировать... Ведь бойцы сдавались, в 57 и 59 кг его называли «Ноу-мас-чэнком». А в легком весе он упал от Линареса. Тогда он вернулся в бой и отправил его на настил, закончив ударом по корпусу. Напряженным получился поединок и с Люком Кэмпбеллом. В 61 кг были более конкурентные и зрелищные бои. Еще раз скажу, что он не боялся этой весовой категории. Затем был этот спорный бой с Теофимо Лопесом, спорный бой с Хэйни. Но в целом у него было 400 боев в любителях, он дважды выиграл золото Олимпийских игр и стал чемпионом в третьем профессиональном бою.

Я не хочу видеть длинную растянутую карьеру, где в итоге боец становится кормом для других парней. У него была хорошая карьера, он завершил ее в 37 лет. Это так же, как я сделал. Это правильный возраст. Ты не становишься лучше в эти годы, так зачем рисковать, особенно сражаться с молодыми парнями не в своей весовой категории. Я снимаю шляпу перед Ломаченко. Я знаю, что есть ненавистники. Люди говорят, что это сфабрикованная звезда HBO, раскрученный боец, что это все из-за его стиля, что это все бред. Нет, я считаю его карьеру феноменальной. Считаю, что он действительно проиграл Теофимо Лопесу. Это был достаточно простой бой для подсчета. В течение шести раундов он не выбрасывал удары, а потом с 7 по 11 он временами бил Теофимо. И потом был 12 раунд, в котором они оба пытались победить. Я насчитал бой 7-5, но что также важно, этот бой был во времена ковида, в «пузыре», и это могло повлиять на выступление. Также была травма плеча в этом бою. Это была эра ковида, с которой пришлось иметь дело Ломаченко, а потом началась война. Он буквально вылетел из боев из-за войны.