Эксперт высказался о бое Джошуа с олимпийским чемпионом: «Пытается перезапустить карьеру»
Оливер считает бой AJ с Йокой интересным
около 4 часов назад
Фото: Matchroo
Обозреватель TalkSport Boxing Сенсер Оливер поделился мыслями о потенциальном поединке Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и Тони Йоки (14-3, 11 KO). Слова британца приводит vringe.com:
Верю ли я в то, что этот бой может состояться? Я считаю, что это очень возможно. Йока пытается перезапустить карьеру после трех подряд поражений бойцам типа Такама. Сейчас он идет на серии из трех подряд побед. Он боксировал в мае. У него ситуация примерно такая же, как и у AJ – оба находятся в процессе восстановления. Есть ли смысл в этом поединке? Конечно! Это два олимпийских чемпиона. То есть, это уже история. Это хороший бой. Это бой, который легко продать. Лично я хотел бы это увидеть.
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