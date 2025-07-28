Известный американский тренер Роберт Гарсия высказался о Александре Усике (24-0, 15 KO). Слова наставника приводит sport.ua:

Хочу прямо сейчас увидеть, как Усик завершит карьеру, пока он находится на вершине мира. Его тело приняло много ударов, ему исполнилось 38 лет. Если Александр продолжит выходить на ринг, это может закончиться печально, когда голодный и молодой лев будет доминировать над изношенным украинцем.

Если Александр примет решение продолжать драться, я не смогу его в чем-то обвинить. Он продолжает доминировать над соперниками, но я боюсь видеть, как усталый и изношенный Усик будет проигрывать.