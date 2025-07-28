Денис Седашов

Экс-чемпион в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) сделал неожиданное заявление, которое может свидетельствовать о завершении его профессиональной карьеры уже в следующем году.

В посте, посвященном 12-летию сотрудничества с промоутерской компанией Matchroom Boxing, британец поблагодарил команду за многолетнюю поддержку и намекнул, что 2025 год может стать последним для него на ринге. Слова приводит The Mirror.

Респект Matchroom Boxing за все, что вы сделали для меня и продолжаете делать. 12 лет назад я подписал с вами контракт — и через 12 лет нанесу свой последний удар. Энтони Джошуа

Боксер добавил, что не стал бы менять ничего в своей карьере, даже если бы имел шанс начать все сначала. Он также выразил надежду, что Matchroom продолжит открывать путь к чемпионским поясам новым бойцам и в дальнейшем развивать спорт.

Напомним, Джошуа в последний раз выходил на ринг в сентябре 2024 года.

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