Эннис подписал контракт на бой с Ортисом
Бой планируется в 2026 году в Саудовской Аравии
около 1 часа назад
Боксер первого среднего дивизиона Джарон Эннис (34-0, 30 КО) подписал контракт на бой с Верджилом Ортисом-младшим (23-0, 21 КО). Об этом сообщил промоутер Энниса Эдди Хирн в интервью журналу The Ring.
Сейчас ждут подпись Ортиса на контракте.
По словам Хирна, Matchroom Boxing заключила соглашение с DAZN и Golden Boy Promotions для организации этого поединка.
Хирн заявил, что бой планируется на 2026 год, вероятно, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Ранее переговоры о этом бою проваливались из-за разногласий по весовой категории. Эннис хотел драться в полусреднем весе (до 66,7 кг), а Ортис настаивал на первом среднем (до 69,9 кг).