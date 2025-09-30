Федерация бокса Украины поддерживает мероприятия «Национальной платформы честности спорта» по честной игре. Об этом стороны договорились в ходе открытой дискуссии, которая состоялась в помещении Национального олимпийского комитета Украины с участием благотворительного фонда Favbet Foundation.

На повестке дня рассматривались только конкретные действия. Участники сосредоточились на важности создания этических комитетов в спортивных федерациях, налаживании обмена информацией с Национальной платформой и юридических шагов для защиты честности спорта в Украине. Речь идет о построении системы, которая уже активно работает.

Фотография: fairsport.gov.ua

Первый вице-президент НОК Украины и заместитель главы Национальной платформы Алексей Перевезенцев подчеркнул, что честность — это прежде всего о доверии к спорту и, соответственно, к стране. Это часть принципиальности.

Президент Федерации бокса Украины Олег Ильченко подчеркнул: в спорте много соблазнов, особенно для молодежи. Организация это понимает и не закрывает глаза на проблемы. Идет серьезная работа над тем, чтобы защитить спортсменов от негативного влияния извне. Ильченко еще до избрания президентом занимался этическими нарушениями в судействе, поэтому хорошо понимает, насколько важно строить систему превентивно.

Среди спикеров мероприятия также были секретарь межведомственной рабочей группы «Национальная платформа честности спорта» Наталья Радчук, эксперт Национальной платформы Андрей Некрутов и глава ОО «Играй честно» Святослав Сирота. Они говорили о выявлении подозрительных действий в спорте, необходимости в налаженной межинституциональной взаимодействии и дисциплинарных процессах внутри спортивных организаций.

Фото: fairsport.gov.ua

«Мы верим в спорт, где все решает мастерство, а не договоренности за кулисами. Поддержка честной игры формирует среду, где побеждает талант и упорный труд самого атлета. Это мотивирует спортсменов играть на результат», — прокомментировали в Favbet Foundation.



Фонд поддерживает деятельность «Национальной платформы честности» и является постоянным участником встреч со спортсменами и в целом всеми представителями спортивного движения. Федерация бокса Украины выразила готовность присоединиться к дальнейшим инициативам Национальной платформы и поддерживать прозрачные механизмы в своей деятельности.

«Любые инвестиции в спорт не имеют смысла, если система недобросовестна. Мы поддерживаем те проекты, где спортсмены могут сосредоточиться на результате, а не на различных манипуляциях. Только честный спорт стоит всех усилий», — подчеркнул президент Favbet Foundation Андрей Матюха.