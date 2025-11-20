Олег Гончар

Бывший чемпион мира Карл Фроч считает Сауля Альвареса (63-3-2, 39 КО) переоцененным боксером. Слова боксера привел портал BoxingScene.

По словам Фроча, он признает великую карьеру мексиканца, где более 60 боев и феноменальный талант с юных лет, но отмечает: многих топ-соперников Канело побеждал, когда они уже прошли пик, были старше или меньше по размерам.

Фроч напомнил об уклонении от боя с Бенавидесом и двух сомнительных решениях судей в боях с Головкиным.

Карл назвал Канело топовым, смелым и жестким боксером, лучшим мексиканцем своего времени, но он его не ставит на уровень Флойда Мейвезера и точно не считает лучшим за все времена.

В сентябре 2025-го Канело проиграл Теренсу Кроуфорду единогласным решением и потерял статус абсолютного чемпиона второй средней категории.