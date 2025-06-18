Усик: «Вы говорите: «хватит» – но они продолжают бомбить»
Чемпион мира отреагировал на российскую атаку на Киев
около 3 часов назад
Александр Усик / Фото - ВВС
Владелец титулов WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (23-0, 14 КО) отреагировал на российскую атаку на Киев в ночь на 17 июня.
«Сегодня снова пылает наша земля. Наше небо наполнено не птичьим пением, а сиренами.
Погибли невинные. Разрушены семьи. Дети остались без домов.
Вы говорите: «мир» – но мира нет. Вы говорите: «хватит» – но они продолжают бомбить».
В ночь на 17 июня Россия массированно атаковала Киев с использованием различных видов вооружения. Известно о 15 погибших и почти 140 пострадавших.
Ранее Усик заявил, что его ошибочно считают бывшим абсолютным чемпионом в супертяжелой весовой категории.
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