Олег Шумейко

Тяжеловес Хьюи Фьюри (30-3, 17 KO) высказался о реванше Александра Усика (23-0, 14 KO) и Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO), а также о будущем украинца. Слова британца приводит vringe.com:

Есть ли шанс, что Дюбуа сможет победить? Если мы посмотрим, как он начал против Энтони Джошуа, он начал очень быстро. Если он использует похожий подход, вытащит орудия раньше и начнет быстро стрелять, вы считаете, он сможет нанести удары по Усику?

Нет, если он быстро начнет, то он скорее будет потрясен. Считаю, что это будет легкая ночь для Усика.

Вы верите, что Усик оставит титулы вакантными после этого боя? Он упоминал, что он не останется надолго в спорте. Видите ли вы, что титулы будут свободными, и это позволит вам сражаться за один из них?

Да, 100%. Я не вижу, как он будет побеждать одних и тех же людей снова и снова. Честно говоря, я не знаю, куда он пойдет после этого.

Напомним, что Усик перед реваншем разорвал отношения с Александром Красюком.