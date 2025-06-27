Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен высказался о разрыве Александра Усика (23-0, 14 KO) с промоутером Александром Красюком. Слова функционера приводит vringe.com:

Это ничего не значит. Я не думаю, что это как-то повлияет на Усика в будущем бою. Главная фигура в его лагере – тренер Сергей Лапин, поэтому я не вижу, как это может повлиять на повседневную работу. Его тренировочный лагерь никак не связан с Красюком, так что, на мой взгляд, всё будет идти, как всегда.

Сделка по бою уже заключена, так что и с этой стороны беспокоиться не о чем. Он был его промоутером, но когда он в последний раз действительно его продвигал? Все последние бои проходили на чужих шоу. Он уже много лет не был его главным промоутером.

В целом, я не думаю, что эта новость как-то скажется на поединке. Усику 37 лет, он не дурак. Усик – рассудительный парень, и учитывая то, с чем им приходится иметь дело – с тем, что на их страну сбрасывают бомбы, – я думаю, что этот разрыв (с Красюком) – на самом деле мелкая деталь.