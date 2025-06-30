Тренер Дюбуа: «Усик любит играть роль клоуна»
Дон Чарльз сравнил украинца с хамелеоном
около 2 часов назад
Фото: redacaoemcampo.co
Тренер Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO) Дон Чарльз в интервью Queensberry Promotions высказался о ситуации на пресс-конференции перед реваншем чемпионов хэвивейта:
Усик вел себя очень нехарактерно для себя. Он отшучивался… Он любит играть роль клоуна, он маг, танцор. Он всем. Он колоритный человек, имеет много цветов. Он знает глубоко внутри, что мы вывели его на чистую воду. Он как хамелеон – меняет цвета, чтобы проникать в другую среду. Все эти выходки и игрушки – он делает дымовую завесу, чтобы скрыть то, что на самом деле происходит. Я не буду продолжать эту тему, но мы его поймали.
Напомним, что Усик перед реваншем разорвал отношения с Александром Красюком.