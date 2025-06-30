Владимир Кириченко

Дон Чарльз, тренер чемпиона IBF в супертяжёлом весе британца Дэниела Дюбуа (22-2, 21 KO), для YouTube-канала Frank Warren's Queensberry Promotions поделился мыслями о бое своего подопечного с обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO украинцем Александром Усиком (23-0, 14 KO).

Как пройдет бой?

«Конечно, у нас есть план, как мы подойдём к этому бою. Я не буду вдаваться в детали – никогда этого не делаю, но одно могу сказать – мы будем контролировать этот бой.

Дэниел самоотверженный, решительный. Да, то, что я вижу в этом молодом человеке каждый день в зале – он демонстрирует именно тот подход, который нужен для боя. Ты видишь признаки, они есть, что он собирается делать, и тебе нужно просто удостовериться, чтобы ничего не пошло не так.

Например, нам пришлось снять его с боя в Эр-Рияде, потому что он заболел, хотя всё было хорошо. За два-три дня до боя он заболел, и мы разумно его сняли.

Мы просто надеемся, что в этот раз всё пройдёт хорошо. Мы дома, это Великобритания, изменения климата нет, воздух… не знаю, что могло вызвать то заболевание, но мы здесь, так что температура более-менее такая же, будет и здесь, в Великобритании.

И да, мы верим, мы знаем, что произойдет, а Бог на самом деле знает, что произойдет. Мы верим, что знаем».

Напомним, первый поединок состоялся в августе 2023 года, тогда Усик нокаутировал британца в 9-м раунде.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне.

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