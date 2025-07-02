Фьюрі выставил цену за возвращение – не менее $500 миллионов
Бывший чемпион мира рассмотрит возможность боя в UFC
около 2 часов назад
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) не исключает возможности выступления в UFC, но при условии гигантского гонорара. Слова приводят российские СМИ.
Я, возможно, провел бы поединок в UFC, если мне хорошо заплатят. Сколько это стоит? $30 миллионов — это мелочи. Я хочу $500 миллионов.
Фьюри мечтает о реванше с Усиком – но только на своих условиях.
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