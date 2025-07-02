Владимир Кириченко

Британский боксер супертяжелого веса Хьюи Фьюри (30-3, 17 КО) для Seconds Out поделился мыслями о предстоящем поединке в хэвивейте между Мозесом Итаумой (12-0, 10 KO) и Диллианом Уайтом (31-3, 21 КО).

После вашего последнего боя ходили слухи о вашем поединке с Диллианом Уайтом. Но теперь Диллиан должен драться с молодым талантом – Мозесом Итаумой. Как вы видите этот бой?

«На бумаге это очень интересный поединок. Как вы сказали, Мозеса еще по-настоящему не испытывали, а Диллиан уже на завершающем этапе своей карьеры. Возможно, опыт поможет ему пройти это испытание, а возможно – для другого боксера это еще слишком рано.

Так что шансы 50 на 50 – будет интересно посмотреть».

А если пришлось бы выбрать победителя – кого бы вы выбрали?

«Сложно сказать, потому что молодой боксер – острее, но и у Диллиана еще есть силы в запасе. Трудно предсказать.

Мозеса еще никто не проверял, он еще не дрался с соперниками такого уровня. Так что я все равно назвал бы это 50 на 50».

В апреле Диллиан снялся с боя против Джо Джойса из-за травмы пальца. Последний бой Уайт провел в декабре прошлого года, досрочно победив Эбенезера Тетте в 7-м раунде.

Мозес в конце мая нокаутировал 41-летнего Балогана во 2-м раунде.

Напомним, Итаума и Уайт возглавят вечер бокса 16 августа в Саудовской Аравии.