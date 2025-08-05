Денис Седашов

Американский боксер Райан Гарсия (24-2, 20 КО) снова публично выступил против своего промоутера Оскара Де Ла Хойи, резко обратившись к нему в соцсетях с требованием не беспокоить его без боя на 20 миллионов долларов.

Никогда мне не звони, если у тебя нет боя на 20 миллионов долларов. Понял, Оскар? Оставь мой чёртов телефон в покое. Райан Гарсия

Эти слова могут свидетельствовать о серьезном кризисе в партнерстве между бойцом и его промоутерской компанией Golden Boy Promotions. Несмотря на это, Гарсия остается под контрактом с компанией до 2026 года.

Напомним, что боксер в настоящее время восстанавливается после операции на правой руке, которую он перенес в конце мая. Ожидается, что он вернется на ринг после полного выздоровления.

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