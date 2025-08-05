Тайсон и Форман — позади. Кого Атлас считает самым опасным нокаутером
Легендарный тренер объяснил свой выбор
34 минуты назад
Известный американский боксерский эксперт Тедди Атлас поделился собственным рейтингом сильнейших панчеров в истории бокса и удивил выбором главного нокаутера среди тяжеловесов. Слова приводит secondsout.
По его мнению, самый мощный удар в супертяжёлом весе принадлежал не Майку Тайсону и даже не Джорджу Форману, а Эрни Шейверсу.
Четвертое место. Сила не в обеих руках, но правая — это просто что-то невероятное. Эрни Шейверс: 76 побед, 14 поражений, одна ничья, 70 нокаутов. Этот парень действительно умел бить. Особенно правой рукой. Это также показывает, какое сердце было у Али и Ларри Холмса — ведь им пришлось выстоять против него.
Майк Тайсон назвал лучшего боксера в истории.