Владимир Кириченко

59-летний член Международного зала боксерской славы, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе, легендарный американец Майк Тайсон в интервью на YouTube-канале The Big Podcast with Shaq заявил, что считает себя лучшим боксером в истории.

Кто лучший боксер всех времен?

«Я».

Майк выступал как профессионал с 1985 по 2024 год. В его рекорде Тайсона 50 побед, из которых 44 были одержаны досрочно, семь поражений, а два поединка признаны несостоявшимися.

Также Майк является национальным олимпийским чемпионом США среди юниоров в первом тяжелом весе (1982).

Ранее Тайсон назвал самого страшного боксера в истории.