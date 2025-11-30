Олег Гончар

Мурат Гассиев (32-2, 25 КО), который выступает под флагом Армении, назвал Александра Усика (24-0, 15 КО) лучшим тяжеловесом планеты.

По словам Гассиева, результаты Усика говорят сами за себя, так как он победил всех чемпионов как в крузервейте, так и в хэвивейте.

На вопрос, как действовать против Усика сейчас, Гассиев ответил, что с момента их боя в 2018 году прошло много времени и украинец стал еще лучше, поэтому боксировать с ним бесперспективно — надо идти в драку, хотя пока это никому не удалось.

Что касается возможного реванша, россиянин заявил, что Усик пока недосягаем, а сам он делает всё, чтобы подобраться к топам и титулам.

12 декабря Гассиев проведет бой против Кубрата Пулева за регулярный титул WBA.