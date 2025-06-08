Украинский тренер сравнил Ломаченко с Марадоной и Пеле.

Известный украинский тренер Дмитрий Сосновский в интервью sport24.ua отреагировал на решение Василия Ломаченко завершить карьеру:

Все закономерно. Он говорил раньше, что приходит время, когда люди вешают перчатки на гвоздь. Очевидно же, что человек чувствует свое состояние, возможности тренироваться и выступать.

Но ведь год назад он в хорошем стиле нанёс поражение Джорджу Камбососу, стал чемпионом мира по двум версиям, IBF и WBO, причём соперник был значительно моложе него.

Кто-то заканчивает с боксом в 25, кто-то в 37, кому-то и в 42 уходить рано. От нашего мнения или желания болельщиков уже ничего не изменится. Он сам себе болельщик. Конечно, его на ринге будет не хватать. Потому что он действительно реально хороший, отличный боксер. Все когда-то заканчивают, и такие гении, как футболисты Марадона, Пеле, выдающиеся личности в других видах спорта. Кто-то займет его место, потому что незаменимых людей нет. Даже выдающихся, их заменяют не менее талантливые.

Вы сравнили Ломаченко с Марадоной и Пеле в футболе. Это – мегауровень.

То, что он демонстрировал на ринге, как боксовал при мне в любительском боксе, когда завоевал две золотые медали на Олимпиадах! Он ближе мне по любителям, а профессиональный бокс несколько иной. Тем не менее, благодаря таланту он проявил себя и в профессионалах. Стал чемпионом мира в третьем поединке (WBO в полулегком весе), абсолютным чемпионом не стал, но был лучшим во всех боксерских версиях, хоть и в разные годы. Это – высочайший уровень. Из наших спортсменов рядом с ним могут стоять Олег Верняев, Ярослава Магучих, Ольга Харлан…

Возьмем также теннисиста Новака Джоковича. Они же разными путями шли, потому что постоянно в одном виде спорта. А Ломаченко и Александр Усик боксировали сначала в любителях, а потом в профессионалах. Это разный бокс, другие перчатки, количество раундов, деньги, подводные течения. Он в третьем бою стал чемпионом мира, мог и во втором. Таких людей немного.

По вашему мнению, Ломаченко полностью реализовал себя на профессиональном уровне?

Повторюсь, я работал с любителями, а в профи-боксе я не сильный эксперт. Возможно, ему не всё удалось, но это не только его вина. Были поединки, в которых он, как по мне, не проиграл, а победу отдали соперникам. Если условно сравнивать с успехами Саши Усика, который стал абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях, то ему не удалось достигнуть таких вершин. Хотя, как говорит Магучих в рекламе: если чемпион, то значит чемпион. Есть только первое место. Он амбициозный человек. А когда что-то не удаётся, то на это есть как объективные, так и субъективные причины.

Субъективные – это какие?

Там, где в спорте судят люди, то не всегда даются объективные оценки. Бокс – не исключение. Я не говорю о предвзятости. На тренерских семинарах на уровне национальных сборных, чемпионатов мира, нам рассказывали, что когда рефери с боксерами движутся по рингу, то три из пяти судей, которые считают удары, 35 процентов поединка, как такового, не видят. То есть им закрывает вид спортсмен. Мы, тренеры, видим с другого ракурса, но судьи ударов не видят и не учитывают их. Похожебыло, кажется, в поединке с Теофимо Лопесом и Девином Хейни. Василий не согласился с решением судей, но это уже ничего не могло изменить.

Известна причина завершения карьеры Ломаченко.