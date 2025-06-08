Усик пригласил Трампа пожить у себя в Украине: «возможно, он поймет…»

Владыка титулов WBO/WBA/WBC Александр Усик (23-0, 14 KO) готов предоставить свой дом Дональду Трампу, чтобы президент США почувствовал все, через что проходят украинцы из-за варварской агрессии России. Слова чемпиона приводит fightnews.info:

Я советую президенту США Дональду Трампу приехать в Украину и пожить в моем доме одну неделю. Лишь одну неделю. Я предложу ему мой дом. Пожалуйста, поживите в Украине и посмотрите, что происходит каждую ночь. Каждую ночь над моим домом летают бомбы и самолеты. Бомбы, ракеты. Каждую ночь. Этого достаточно.

Поменяет ли Трамп после этого свое мнение? Я не знаю. Возможно, он поймёт. Возможно, нет. Украинцы погибают. Это не только военные, но и дети, женщины, бабушки, дедушки. Для меня это сложно. Это моя страна. Я переживаю из-за того, что происходит в ней.