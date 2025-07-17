Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира Амир Хан поделился мыслями о карьере обладателя титула IBF в супертяжелом весе британца Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО) накануне его реванша с чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО).

Цитирует Хана britishboxingnews.co.uk.

«Якщо Дюбуа виграє, складно сказати, що він перевершив Эй Джея та Тайсона Фьюри, бо це буде всього лише один бій, тоді як ті роками билися – з тими ж Уайлдерами і в подібних війнах. Тож поки що так сказати важко. Але якщо він продовжить перемагати – тоді можливо. Якщо він зараз переможе Усика, а потім здолає ще трьох-чотирьох гучних суперників, тоді, думаю, він справді зможе перевершити їх».

Напомним, что реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Их первый поединок состоялся в августе 2023 года и закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.

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